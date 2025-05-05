Союз ММА России отреагировал на драку между зрителями на турнире в Сургуте

В Союзе ММА России прокомментировали инцидент с массовой дракой между зрителями на турнире в Сургуте.

Ранее стало известно, что соревнования завершились массовой дракой, в которой участвовали спортсмены и зрители.

«По информации федерации ММА в Сургуте, мероприятие, которое проходило в торговом центре и запомнилось всем массовой дракой, проходило по правилам кулачного боя.

В календарном плане местной федерации ММА оно не стоит и стоять не может. Огромная просьба к журналистам проверять информацию и не списывать все происшествия на смешанное боевое единоборство только для привлечения внимания. На турнире по каким-то причинам использовалась покрышка с мероприятия Союза ММА России 2013 года. Мы возмущены фактом такого халатного использования спортивного бренда. Сейчас выясняем обстоятельства и прорабатываем вопрос о защите репутации Союза ММА России в порядке, установленном законом», — говорится в сообщении пресс-службы Союза ММА России.