«Закрой свой рот и забудь меня». Александр Емельяненко жестко ответил Федору

Российский боец ММА Александр Емельяненко в Instagram ответил на комментарий своего брата Федора Емельяненко.

— Федот, закрой свой рот, забудь меня и молись своему богу мамоне!, — написал Александр Емельяненко в Instagram.

— Здрасте-здрасте, люди добрые, — сказал спортсмен на видео. — Здесь на просторах интернета мой старший брат Федот давал интервью, где он заживо меня похоронил. И мне задают вопрос: «Как вы на это отреагируете, Александр?» А как я на это отреагирую? Что я на это скажу? Пусть ходит в храмы и поставит свечку за усопшего брата, которого он закопал живьем. Вообще я хочу сказать: Федот, закрой свой рот и забудь меня? Я для тебя не существую после твоих слов. Вот и все. И я, и мама. и сестра, и младший брат — все мы знаем, какой ты есть на самом деле. И кто ты. Продолжай дальше молиться своему богу, мамоне. А меня забудь Федот! Вам, люди добрые, хорошего дня и отличного настроения.

Ранее Емельяненко-старший заявил в интервью Sport24, что Александр для него мертв. Емельяненко-младший прокомментировал «СЭ» эти слова: «Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым».