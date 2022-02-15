Юсуф Раисов станет участником Гран-при АСА в легком весе

Известный российский боец смешанных единоборств Юсуф Раисов примет участие в Гран-при АСА в легком весе, сообщает пресс-служба организации.

На счету 26-летнего бойца, ранее выступавшего в ACA под псевдонимом Борз («Волк»), 18 побед при двух поражениях.

Ранее организация уже объявила трех участников турнира: россиянина Эдуарда Вартаняна, казахстанца Артема Резникова, и бразильца Хакрана Диаса.

Состав пар будет определен в результате жеребьевки. Суммарный призовой фонд турнира, который стартует весной, составит свыше 800 тысяч тысяч.