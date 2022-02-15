Исмаилов провел тренировку с Костей Цзю перед боем с Дуродолой

Прославленный российский боксер Костя Цзю выложил видео в Instagram с бойцом ММА Магомедом Исмаиловым перед его поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Тренировка с Исмаиловым перед его предстоящем боем с Оланреваджи Дуродолой. Соперник очень опасный — терпеливый, жесткий, бьющий. Надеюсь Мага сможет выполнить план боя, который тренерский лагерь подготовил для него. Конечно за одну тренировку невозможно подготовить спортсмена, но надеюсь некоторые фишечки помогут ему. Болеем за наших», — написал Цзю.

Напомним, что поединок Исмаилова и Оланреваджу Дурадолы по правилам бокса состоится 25 февраля. Посмотреть поединок можно будет на телеканате РЕН ТВ.

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