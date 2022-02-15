Боксер Золкин рассказал, при каком раскладе Исмаилов может выиграть бой с Дуродолой

Российский боксер Александр Золкин поделился ожиданиями от поединка между Магомедом Исмаиловым и нигерийцем Оланреваджи Дуродолой.

«Если Дуродолой находится в хорошей физической форме, то у Исмаилова нет шансов вообще. Если у него уже закат карьеры, как говорится, и он еле передвигается, то конечно, шанс увеличивается, — цитирует золкина РЕН ТВ. — Возможно, в виду того, что Исмаилов молодой и здоровый парень, имеет представления, что такое левой-правой ударить, может навязать в первом раунде, во втором какую-то драку и выиграть за счет этого».

Золкин также сделал прогноз, что бой продлится максимум три раунда.

Поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Исмаилов — Дуродола пройдет 25 февраля.

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