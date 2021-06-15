Камару Усман: «Я был в настоящем нокдауне раз в жизни. Меня уронил Майкл Джонсон»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман на ютуб-канале True Geordie Podcast вспомнил, как он единственный раз в карьере побывал в полноценном нокдауне.

Ведущий: «Когда ты понял, что ментально силен, какой момент был ключевым?»

Камару Усман: «За всю мою жизнь меня по-настоящему уронили только раз. Я спарринговал с моим товарищем по залу Майклом Джонсоном. Он, кстати, легковес. Это было в мой второй год в ММА. Майкл готовился к бою, тогда он уже был в UFC. И вот мы спаррингуем, он бьет меня киками, панчами, видит, где мне больно и четко раскладывает по этим местам удары. Мне было настолько больно, что я хотел отвернуться и уйти. Я постоянно пятился, отбегал и в итоге в одном из таких моментов он меня уронил. После спарринга у меня был долгий разговор с моим тренером.

Он сказал: «Тебе стоило не бояться огня, а иди в самое его пекло. И тогда бы ты понял, что там не так уж и жарко». Я удивился, зачем лезть под удары. И тогда он обьяснил мне, что давно заметил — я боюсь ударов, я начинаю слишком явно сжиматься под ними и показываю это сопернику. «Иди в огонь, там не так жарко, как ты думаешь». И после этого разговора со мной что-то случилось, я перестал бояться, я окреп ментально. И теперь я легко шел в размен, на ближнюю боксерскую. И научился сам понимать, когда сопернику больно. И вот сейчас я считаю наивысшим неуважением ко мне, когда сопернику больно, но он идет вперед как ни в чем не бывало и не показывают свою боль. Вот это меня сильно бесит».