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Юрий Семин: «Желаю Хабибу успехов, он еще полон сил и будет биться за титулы»

11:30
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Хабиб Нурмагомедов допустил возвращение в UFC после боя Конора Макгрегора с Дастином Порье, который состоится в ночь с 23 на 24 января на турнире UFC 257.

— Хабиб — молодой человек, полон сил. Думаю, он отдохнул от всех напряжений, — сказал Семин «СЭ». — Вполне вероятно, что он решил поменять свое решение о завершении карьеры. Ничего в этом страшного нет, такое часто бывает. У нас певцы много раз заканчивают, а потом продолжают.

Многие люди обдумывают свою карьеру и по-новому ее возобновляют. Желаю Хабибу успехов, если он решит вернуться. Думаю, он еще будет добиваться всех титулов дальше. Может быть, у него есть и какая-нибудь особенная цель.

(Сергей Федоров)

Хабиб поставил UFC условие. Он в роли барина, Макгрегор — в роли холопа

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