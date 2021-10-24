Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269.

«Хочу с большим удовольствием поздравить Федора Емельяненко с победой. Это наш выдающийся спортсмен, который долгое время выступает на самом высоком уровне. Пример для всей молодежи, истинный джентльмен», — сказал Семин «СЭ».

45-летний россиянин нокаутировал соперника в первом раунде. Турнир прошел 23 октября в Москве на «ВТБ Арене».

У Федора Емельяненко в ММА теперь 40 побед, 6 поражений и один результат боя был признан несостоявшимся.