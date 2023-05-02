Юнусов в ближайшее время может подписать контракт с UFC

Таджикский боец смешанных единоборств Бахтовар Юнусов заключил контракт с Dominance MMA и теперь ожидается его подписание в UFC, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Юнусов последний поединок провел против Бобура Рахмонова в апреле 2023 года в рамках турнира MMA Series 65. В этом противостоянии техническим нокаутом в первом раунде победу одержал Бахтовар.

Юнусов в декабре 2022 года на турнире MMA Series 60 выходил на бой против Азуза Анвара. Этот поединок, который был остановлен в первом раунде, завершился в пользу Бахтовара техническим нокаутом. В рамках лиги MMA Series Юнусов одержал девять побед. На его счету 10 побед и ни одного поражения.