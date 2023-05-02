Пол Крейг летом планирует спуститься в средний вес

Девятый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе шотландец Пол Крейг (16-6) заявил о готовности спуститься в средний вес.

«Мой план — спуститься в средний вес. Как скоро? Думаю, что летом», — сказал Крейг на своем подкасте.

Крейг идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Джонни Уокеру (20-7) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

При этом Крейг нанес поражение таким бойцам, как Никита Крылов (30-9), Джамал Хилл (12-1) и Магомед Анкалаев (18-1).