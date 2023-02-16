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Сегодня, 12:12

Тренер Волкановски: «Бой против Яира Родригеса будет сложнее, чем против Махачева»

Юджин Бареман уверен, что Яир Родригес даст Волкановски конкурентный бой
Давид Хачатрян
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Юджин Бареман, тренер чемпиона полулегкого дивизиона UFC Александра Волкановски (25-2), уверен, что временный чемпион полулегкого дивизиона Яир Родригес (15-3) даст Волкановски более конкурентный бой, чем чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1).

«Наш план — вернуться в полулегкий. Нас ждет бой. Я не знаю, что дальше для Ислама, собирается ли он драться в ближайшее время или собирается драться два раза в год, — сказал Бареман на The MMA Hour. — Я не знаю точно, какие у него планы. Бой [против Родригеса] очень сложный, во многих отношениях гораздо сложнее, чем тот, который мы только что провели [против Махачева]. Так что я думаю, что это новый вызов. И я думаю, что Волк должен принять его».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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