Ислам Махачев высмеял Волкановски: «Лучший ударник в мире, говорили они»

Махачев опубликовал в соцсетях пост, посмеявшись над мнением людей

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) опубликовал в соцсетях пост, посмеявшись над мнением людей, которые говорили, что чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) лучший ударник в мире.

«Лучший ударник в мире, говорили они», — написал Махачев в соцсетях, опубликовав кадр, на котором он бьет австралийца.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.