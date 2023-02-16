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Сегодня, 11:43

Ислам Махачев высмеял Волкановски: «Лучший ударник в мире, говорили они»

Махачев опубликовал в соцсетях пост, посмеявшись над мнением людей
Давид Хачатрян
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Ислам Махачев и Александр Волкановски.

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) опубликовал в соцсетях пост, посмеявшись над мнением людей, которые говорили, что чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) лучший ударник в мире.

«Лучший ударник в мире, говорили они», — написал Махачев в соцсетях, опубликовав кадр, на котором он бьет австралийца.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.
Ислам Махачев
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