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Вейли Жанг: «Карла Эспарза, приглашаю тебя подраться в Абу-Даби»

Вейли Джаг оценила свою победу над Йоанной Енджейчик на UFC 257
Никита Горшенин
Корреспондент
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Китайский боей Чжаг Вейли прокомментировала победу над полькой Йоанной Енджейчик на UFC 257, который проходит в ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре. Она также вызвала на бой Карлу Эсрпарзу.

«Я очень-очень счастлива, я сказала себе, что пущу в ход все, что у меня есть, чтобы выиграть, и у меня получилось. Я вернулась. Я была очень собрана, очень хладнокровна, говорила себе: «Я дерусь против себя, а не против Йоанны.

Знала, что как только мне удастся победить себя, все получится. Эй, Карла Эспарза, я приглашаю тебя подраться в Абу-Даби, это не моя территория, не твоя, у нас будет бой на нейтральной территории. Спасибо Йоанне, уважение ей, она была настоящим чемпионом, теперь эстафета перешла ко мне», — сказала Вэйли.

Ранее китаянка нокаутировала польку в третьем раунде.

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