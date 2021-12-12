Яндиев считает, что Махачев претендует на бой с Оливейрой: «Их уровни сопоставимы»

Российский боец ММА Адам Яндиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Чарльза Оливейры над Дастином Порье на турнире UFC 269.

«Отличный бой в исполнении Чарльза, очень хорошо боролся. Поздравляю его с защитой титула в легком весе. Может ли Махачев претендовать на бой с Оливейрой? Конечно, почему бы и нет. Их уровни сопоставимы. Они оба борцы, так вот и проверим, чья борьба окажется лучше, наша или их. Я думаю, что Ислам точно не слабее бразильца. Это был бы очень интересный бой», — Яндиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

На счету 32-летнего Оливейры 32 победы и 8 поражений в ММА, у 32-летнего Порье 28 побед и 7 поражений.