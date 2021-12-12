Дацик отказался от боя с Вагабовым из-за раскрутки через тюремное прошлое

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Вячеслав Дацик отказался от боксерского боя с чемпионом AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагабом Вагабовым.

«Насколько я знаю, Слава отказался драться. А отказался, сославшись на то, что Вагаб перевел этот бой в плоскость отношений уже чисто уличных. Якобы ты был там кем-то в местах лишения свободы, недостойным, мол, я там за всех мужиков — и так далее. Но что тут? Вагаб выбрал такую тактику, и лично я, когда это прочитал, заинтересовался. Мне кажется, что зрителям стало прикольно. Но Слава... Да я думаю и не особо хотел Слава с Вагабом драться. Славе и так нормально. Он там окучивает каких-то людей на РЕН ТВ, черных ребят и еще кого-то. Набирает он форму. Мне кажется, что Дацик сейчас довольно опасный боксер. Ну а Вагаб ему не нужен», — сказал Гаджиев журналистам на турнире по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Саратове.

Ожидалось, что бой Вагабов — Дацик состоится на одном из шоу AMC Fight Nights. В интервью «СЭ» Вагабов заявил, что Дацик «делал в тюрьме грязные вещи и задевал арестантов».