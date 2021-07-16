Ян — Стерлингу: «Будешь драться тогда, когда тебе скажут, нытик»
Российский экс-чемпион UFC Петр Ян ответил на слова действующего чемпиона в легчайшем весе Алджемейна Стерлинга. Последний ранее заявил, что не хочет реванша с Яном, однако проведет поединок, если так решит UFC.
«Поддельный чемпион ничего не решает, — написал Ян в Twitter. — Дана Уайт знает, что ты первый чемпион в истории, который расплакался, когда получил пояс. У тебя и в своем собственном доме прав нет. Ты будешь драться тогда, когда тебе скажут, нытик. А в октагоне ты будешь делать то, что я тебе позволю делать».
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что планирует организовать титульный реванш Ян — Стерлинг в октябре этого года.
В марте 28-летний россиянин уступил 31-летнему американцу на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом. Ян утверждал, что его соперник симулировал травму.
Fake champ don't decide shit. Because @danawhite knows you are the first «champ» in history who cried to get the belt. You can't even get sanctioned in your home state. You will fight wherever they tell you whiner. And inside the octagon you will do what I will let you do https://t.co/ocX2togHf2— Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) July 14, 2021
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