Российский экс-чемпион UFC Петр Ян ответил на слова действующего чемпиона в легчайшем весе Алджемейна Стерлинга. Последний ранее заявил, что не хочет реванша с Яном, однако проведет поединок, если так решит UFC.

«Поддельный чемпион ничего не решает, — написал Ян в Twitter. — Дана Уайт знает, что ты первый чемпион в истории, который расплакался, когда получил пояс. У тебя и в своем собственном доме прав нет. Ты будешь драться тогда, когда тебе скажут, нытик. А в октагоне ты будешь делать то, что я тебе позволю делать».

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что планирует организовать титульный реванш Ян — Стерлинг в октябре этого года.

В марте 28-летний россиянин уступил 31-летнему американцу на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом. Ян утверждал, что его соперник симулировал травму.