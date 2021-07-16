Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Ян — Стерлингу: «Будешь драться тогда, когда тебе скажут, нытик»

10:16
Теги:

Российский экс-чемпион UFC Петр Ян ответил на слова действующего чемпиона в легчайшем весе Алджемейна Стерлинга. Последний ранее заявил, что не хочет реванша с Яном, однако проведет поединок, если так решит UFC.

«Поддельный чемпион ничего не решает, — написал Ян в Twitter. — Дана Уайт знает, что ты первый чемпион в истории, который расплакался, когда получил пояс. У тебя и в своем собственном доме прав нет. Ты будешь драться тогда, когда тебе скажут, нытик. А в октагоне ты будешь делать то, что я тебе позволю делать».

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что планирует организовать титульный реванш Ян — Стерлинг в октябре этого года.

В марте 28-летний россиянин уступил 31-летнему американцу на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом. Ян утверждал, что его соперник симулировал травму.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
Синоптик рассказал о похолодании в Москве во второй половине июля
Насколько велики шансы на выход из комы у певицы Максим
Несовершеннолетняя обвинила знакомого в изнасиловании в бане
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд