Федор Емельяненко заявил, что его следующим соперником может стать Митрион

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион может стать соперником Федора Емельяненко в турнире Bellator в Москве.

Турнир пройдет 23 октября.

«Да, это один из основных бойцов, которые рассматриваются в качестве соперника», — цитирует ТАСС Емельяненко.

Соперники ранее уже встречались — в 2017 году их поединок закончился досрочной победой Митриона в первом раунде.

«Конечно, посмотрел [первый бой] несколько раз, — сказал Емельяненко. — Как говорится, у бога случайностей не бывает, нужно делать выводы. А вообще, помня ту ситуацию, я чувствовал его и чувствовал — вот сейчас, сейчас... Что и случилось. Но я не видел того удара, который он нанес, он как будто бы отмахнулся тогда».