Федор Емельяненко заявил, что его следующим соперником может стать Митрион
09:42
Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион может стать соперником Федора Емельяненко в турнире Bellator в Москве.
Турнир пройдет 23 октября.
«Да, это один из основных бойцов, которые рассматриваются в качестве соперника», — цитирует ТАСС Емельяненко.
Соперники ранее уже встречались — в 2017 году их поединок закончился досрочной победой Митриона в первом раунде.
«Конечно, посмотрел [первый бой] несколько раз, — сказал Емельяненко. — Как говорится, у бога случайностей не бывает, нужно делать выводы. А вообще, помня ту ситуацию, я чувствовал его и чувствовал — вот сейчас, сейчас... Что и случилось. Но я не видел того удара, который он нанес, он как будто бы отмахнулся тогда».
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