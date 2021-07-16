Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Федор Емельяненко заявил, что его следующим соперником может стать Митрион

09:42
Теги:

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион может стать соперником Федора Емельяненко в турнире Bellator в Москве.

Турнир пройдет 23 октября.

«Да, это один из основных бойцов, которые рассматриваются в качестве соперника», — цитирует ТАСС Емельяненко.

Соперники ранее уже встречались — в 2017 году их поединок закончился досрочной победой Митриона в первом раунде.

«Конечно, посмотрел [первый бой] несколько раз, — сказал Емельяненко. — Как говорится, у бога случайностей не бывает, нужно делать выводы. А вообще, помня ту ситуацию, я чувствовал его и чувствовал — вот сейчас, сейчас... Что и случилось. Но я не видел того удара, который он нанес, он как будто бы отмахнулся тогда».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11916333

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
Почему человеку тяжело дается проявление воли? Объясняет великий советский психолог Леонтьев
Глава Hypercube заявил, что Россия может потерять прямую путевку в Лигу чемпионов
Пять лет назад Бердыев выбирал между сборной России и «Спартаком». Но вернулся в «Ростов»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд