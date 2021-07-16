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Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео

12:31
Диана Авсарагова. Фото Instagram
Диана Авсарагова. Фото Instagram

Российский боец Bellator Диана Авсарагова на церемонии взвешивания перед боем с Габриэлой Гулфин полностью разделась. 22-летняя девушка не смогла уложиться в свою категории с первого раза. Поэтому ей пришлось раздеться догола.

Авсарагову при этом со всех сторон загородили ширмой. В итоге ей удалось уложиться в вес.

Поединок состоится в ночь на 17 июля. Это второй бой Авсараговой в Bellator. В первом поединке в апреле она одержала победу нокаутом через 29 секунд после начала.

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