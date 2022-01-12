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Ян прокомментировал решение UFC о переносе боя против Стерлинга на апрель

10:35
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото Getty Images
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото Getty Images
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Россиянин Петр Ян прокомментировал решение UFC о переносе боя с американцем Алджамейном Стерлингом на апрель.

«Перенос боя — это решение UFC, — приводит слова Яна пресс-служба «Архангел Михаил». — Проведем чуть больше времени на сборах — это не проблема для меня».

Также боец высказался о месте проведения поединка.

«Не уверен, что у Алджамейна будет какое-то преимущество от того, что поединок будет проходить в США. Меня поддерживают там гораздо больше людей, чем его», — сказал он.

Ранее сообщалось, что второй бой Яна и Стерлинга могут перенести с 5 марта на 9 апреля. Первый поединок между бойцами состоялся в марте 2021 года. Тогда россиянин уступил американцу из-за нарушения правил — удара коленом сопернику в положении «партер». Позднее он победил Кори Сэндхагена решением судей в бою за временный титул чемпиона UFC.

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Карен Саркисян все материалы автора
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