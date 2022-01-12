Трояновский назвал возможную причину переноса боя Стерлинга с Яном

Российский боксер-профессионал Эдуард Трояновский высказался о переносе боя за титул чемпиона UFC в легчайшем весе между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом. Он считает, что причиной переноса мог стать тактический маневр.

Новая дата поединка — 9 апреля 2022 года.

«Не очень хорошо для Петра Яна, может быть это немножко хорошо для его соперника, потому что он всячески пытается избежать этого боя. Как все мы помним, и предыдущий их бой, когда состоялся, он тоже был такой «не очень» для него. Петр бил его в одну калитку, но в итоге получилось так, что нанес запрещенный удар, тем не менее он Стерлинга побеждал по всем моментам. Я думаю, что у Петра все впереди, сейчас назначат какую-нибудь новую дату, и, в принципе, он в хорошей форме, в хороших кондициях, он еще покажет себя не один раз. Ни в коем случае не поверю, что это Петр отказался от боя, даже если это где-то подтвердят, потому что Петр очень хочет этот бой и ему он нужен. А вот Стерлинг, возможно, избегает этого, может быть это опять какой-то трештокинг с его стороны, подогреть публику и так далее», — цитирует Трояновского РЕН ТВ.