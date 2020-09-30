Ян попал в топ-10 рейтинга лучших бойцов UFC, обойдя Макгрегора

Опубликован рейтинг UFC среди мужчин вне зависимости от весовой категории. В топ-10 представлены два россиянина.

Лидером рейтинга остался Джон Джонс. На второй позиции российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Третьим стал Исраэль Адесанья. После победы над Паулу Костой он оттеснил на четвертую строчку Стипе Миочича.

В десятку сильнейших пробился еще один российский чемпион Петр Ян. Он обошел ирландца Конора Макгрегора, который стал 11-м.

Рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории

Мужчины

1 (1). Джон Джонс

2 (2). Хабиб Нурмагомедов

3 (4). Исраэль Адесанья

4 (3). Стипе Миочич

5 (5). Камару Усман

6 (6). Александр Волкановски

7 (8). Дастин Порье

8 (7). Джастин Гэтжи

9 (9). Макс Холлоуэй

10 (11). Петр Ян

11 (10). Конор Макгрегор

12 (14). Дэйвесон Фигередо

13 (12). Тони Фергюсон

14 (13). Роберт Уиттакер

15 (15). Фрэнсис Нганну