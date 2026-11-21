Много поражений и пропущенных голов. «Зенит» установил два антирекорда по итогам первого круга РПЛ при Семаке
«Зенит» проиграл «Рубину» в гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги — 1:3. Для команды Сергея Семака это поражение стало антирекордным: при 50-летнем тренере петербуржцы еще никогда не терпели столько неудач за первый круг чемпионата.
Такого еще не было
До поездки в Казань сине-бело-голубые не проигрывали девять официальных матчей подряд. Во время паузы на игры сборных петербуржцы даже разгромили «Трабзонспор» (3:0) в товарищеской встрече. Однако возобновление РПЛ обернулось настоящим провалом.
В первом тайме «Рубину» хватило трех минут, чтобы дважды поразить ворота гостей. Сначала Игорь Дивеев нарушил правила на Ульви Бабаеве в штрафной. Богдан Москвичев отразил пенальти Эдди Сальседо, но первым на добивании оказался сам Бабаев. А вскоре Илья Самошников далеко вбросил мяч из аута, и Игор Вуячич ударом головой удвоил преимущество хозяев.
На 50-й минуте Луис Энрике после подачи углового сократил отставание. У «Зенита» появились шансы сравнять, однако Педро и Максим Глушенков свои моменты не использовали. А затем вышедший на замену Велдин Ходжа забил третий мяч. В концовке «Рубин» мог довести счет и до 4:1 — еще один гол Вуячича отменили из-за офсайда, а позднее казанцы попали в перекладину.
После финального свистка Семак посетовал на плохую реализацию и ошибки при стандартных положениях.
«Не хватило реализации, во втором тайме могли вернуться в игру. Хорошие моменты были для того, чтобы забить. Два выхода один в один, и у Педро, и у Глушенкова. Прекрасные моменты были и впоследствии. Нужно забивать по такому полю. На первое место вышли все-таки стандартные положения», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».
Также он отметил, что его команда допустила несвойственные ей ошибки.
«В простой ситуации и пенальти себе привезли, и с аута пропустили, что нам абсолютно несвойственно. Поэтому, конечно же, давая такую фору по такому полю, отыграть ее сложно. Хотя и при 0:2 были у нас шансы вернуться в игру, и моменты создавали. Но, к сожалению, третий мяч выбил уже из колеи. И вышедшие игроки не добавили нам остроты в атаке», — добавил Семак.
Даже с учетом состояния газона, к которому действительно были претензии, цифры выглядят удручающе. «Зенит» владел мячом около двух третей игрового времени, однако нанес лишь два удара в створ ворот Евгения Ставера. У «Рубина» их оказалось девять.
Поражение стало для петербуржцев уже четвертым в нынешнем чемпионате — ранее они уступили ЦСКА (1:2), «Спартаку» (0:2) и «Родине» (1:2). За восемь предыдущих сезонов при Семаке «Зенит» ни разу не проигрывал четырежды в первых 15 турах. Худшими до сих пор оставались кампании 2018/19 и 2023/24, когда на аналогичном отрезке у команды было по три поражения.
Для сравнения: в прошлом сезоне петербуржцы проиграли всего дважды за весь чемпионат, а в сезоне-2024/25 — четыре раза за 30 туров. Теперь этой отметки достигли уже к середине дистанции. Правда, само по себе количество поражений не определяет итоговый результат — при Семаке «Зенит» упустил чемпионство лишь однажды.
18 пропущенных голов
Но вернемся к антирекордам. Не лучше обстоят дела и в обороне: за 15 матчей «Зенит» пропустил 18 мячей — больше, чем в любом другом первом круге при Семаке. А ведь когда-то сине-бело-голубые пропускали столько за 30 туров — например в сезонах-2019/20 и 2024/25.
Защита команды явно стала менее надежной. Еще один показательный факт: почти два года петербуржцы не пропускали три мяча в одном матче чемпионата. Последний раз это случалось в декабре 2024-го против «Крыльев Советов» (2:3). Теперь серия прервана.
Кстати, для «Рубина» встреча тоже стала исторической — казанцы впервые за 18 лет забили «Зениту» больше двух мячей в матче РПЛ. Предыдущий такой случай произошел в августе 2008-го, когда команда Курбана Бердыева победила со счетом 4:1.
При этом есть и парадокс. Несмотря на антирекорд по поражениям, «Зенит» набрал даже больше очков, чем год назад: 31 против 30. Просто тогда петербуржцы после 15 туров имели восемь побед, шесть ничьих и одно поражение, а теперь — десять побед, одну ничью и четыре поражения.
Пожалуй, самое неприятное для петербуржцев — риск потерять лидерство. У «Зенита» и московского «Динамо» по 31 очку, но бело-голубые провели на матч меньше. Уже 22 ноября они примут «Краснодар» и в случае победы или ничьей поднимутся на первое место.
Впрочем, динамовцы ждать воскресенья не стали и уже успели подколоть конкурента. После матча с «Рубином» московский клуб опубликовал фотографию Ульви Бабаева в своей футболке с короткой подписью, которую так любят в пресс-службе «Зенита»: «Спишь?»
Напомним, Бабаев, забивший первый мяч в ворота гостей, принадлежит «Динамо» и проводит сезон в Казани на правах аренды.
Два антирекорда по итогам первого круга — не самая приятная статистика для «Зенита». Посмотрим, пойдут ли дела на поправку. Впереди у команды кубковый матч с «Крыльями Советов», а 28 ноября — выезд к ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|3 : 1
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|10
|
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3