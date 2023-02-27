Ян Блахович: «Валентина Шевченко — суперженщина»

Польский полутяжеловес UFC Ян Блахович (29-9) выразил уверенность в победе чемпионки наилегчайшего женского дивизиона Валентины Шевченко (22-3) в бою против четвертого номера рейтинга Алексы Грассо (15-3).

«Шевченко на другом уровне. Она — суперженщина. Я верю, что она защитит свой титул в бою с Грассо», — сказал Блахович Джеймсу Личну.

Шевченко проведет следующую защиту титула против Грассо на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.