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Сегодня, 15:27

Ян Блахович: «Валентина Шевченко — суперженщина»

Давид Хачатрян
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Валентина Шевченко.
Фото Global Look Press

Польский полутяжеловес UFC Ян Блахович (29-9) выразил уверенность в победе чемпионки наилегчайшего женского дивизиона Валентины Шевченко (22-3) в бою против четвертого номера рейтинга Алексы Грассо (15-3).

«Шевченко на другом уровне. Она — суперженщина. Я верю, что она защитит свой титул в бою с Грассо», — сказал Блахович Джеймсу Личну.

Шевченко проведет следующую защиту титула против Грассо на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Валентина Шевченко
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