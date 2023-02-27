Хамзат Чимаев: «Раскатаю Алекса Перейру в первом раунде»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) подтвердил, что он готов выступать как в полусреднем, так и в среднем весе.

«Я в среднем [весе] тоже хочу [выступать], — сказал Чимаев UFC Russia. — Я этого чемпиона [Перейру] вызвал, а он хочет не со мной драться, а в 93 килограмма подраться. Не знаю, чего он хочет. Избегает меня. У него нулевая борьба, я знаю, что я его в первом раунде раскатаю. Он это знает, поэтому избегает [меня]. Посмотрим, что получится».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.