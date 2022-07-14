Белал Мухаммад рассказал, почему UFC не позволит Усману и Чимаеву драться с ним

33-летний Белал Мухаммад (21-3), занимающий пятую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, считает, что руководство UFC бережет Камару Усмана (20-1) и Хамзата Чимаева (11-0) от поединка с ним.

«UFC понимает, что я стилистически наиболее неудобный соперник для Хамзата и Усмана... очевидно, что эти двое могут провести крупнейший денежный бой, поэтому UFC не могут рисковать тем, что я могу их побить. Рано или поздно я буду неоспоримым чемпионом», — написал Мухаммад в Twitter.

Мухаммад в последнем бою победил Висенте Люке (21-8) в матче-реванше единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Турнир UFC on ESPN 34 состоялся 17 апреля в Лас-Вегасе, США.

Усман следующую защиту титула проведет против второго номера рейтинга Леона Эдвардса (19-3) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.