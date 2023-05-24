Якубов хочет провести бой с Василевским

Российский боец Ильяс Якубов выразил желание провести бой с Вячеславом Василевским.

«У меня желание провести бой с Василевским. С ним будет хороший и конкурентный бой. Это профессионал с большим опытом за плечами. Я тоже профессиональный боец. Зрителям это противостояние тоже интересно. Готов встретиться с ним по боксу, хотя по ММА было бы интереснее и зрелищнее. Слава — базовый самбист, неплохо борется. Мы бы и в стойке зарубились», — приводит слова Якубова MMA.Metaratings.ru.

Якубову предстоит бой с Юрием Рябым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 26 мая. Василевский в последнее время выступает по правилам бокса. На турнирах Hardcore он одержал две победы.