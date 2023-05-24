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Сегодня, 10:51

Основатель PFL высмеял Дану Уайта

Давид Хачатрян
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Основатель лиги PFL Донн Дэвис ответил президенту UFC Дане Уайту, который раскритиковал PFL за их сделку с Франсисом Нганну (17-3) и возможную покупку лиги Bellator.

««Netflix даже не находится на нашем экране радара с точки зрения конкуренции». Это сказал генеральный директор Blockbuster в 2008 году.
«То, что делает PFL, не имеет для меня никакого смысла». Это сказал президент UFC в 2023 году», — написал Дэвис в Twitter, давая понять, что PFL через несколько лет может стать главным MMA-промоушеном в мире.

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

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