Бой Олейника и Дацика может состояться в августе

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о планах по организации боев для бывшего бойца UFC Алексея Олейника.

«Дело в том, что этим нужно постоянно интересоваться и думать о том, что будет дальше. Мы видим, что в единоборствах нужен герой, чьими достижениями интересовались, чьи достижения были бы бесспорными, и бои которого интересно смотреть. К осени мы начнем собирать стадионы на боях Алексея. У Олейника сохраняется желание набить бубен Вячеславу Дацику. У нас есть это в планах. Может, в августе», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Олейнику предстоит бой с британцем Оли Томпсоном, который состоится 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча пройдет в формате три раунда по три минуты.