Яир Родригес рассказал, что он кричал Эмметту сразу после победы

Временный чемпион полулегкого дивизиона UFC Яир Родригес (15-3) рассказал, что после того, как Джош Эмметт (18-3) постучал, он заметил в его глазах полное разочарование.

«Когда я победил, я увидел в его выражении лица отчаяние, типа: «Черт, я проиграл», — сказал мексиканец на пресс-конференции. — Он будто увидел, что возможность стать чемпионом ушла от него, и я просто хотел сказать ему: «Нет! Выкинь эти мысли из своей головы! Ты воин. Ты преодолеешь это. Ты справишься с этим!»

Поэтому единственное, что я мог ему сказать: «Ты воин, брат». Мы должны найти в себе силы встать каждый раз, когда падаем. Так что я уверен, что он встанет и останется сильным, и я уверен, что мы увидимся в будущем. Так что держись, брат».