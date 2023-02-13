Гаджи Автомат ответил Хасбику: «Просто оставьте меня в покое»

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов ответил людям, которые оскорбляют его за то, что он набил на своем теле татуировку. Ранее блогер Хасбулла в соцсетях опубликовал фото Наврузова и написал: «Как бы он не дрался, как можно с таким вообще за руку здороваться? Подумайте только, дагестанец набил себе на груди глаз даджаля...»

«По поводу татуировки напали все. Почему-то не нравится, — сказал Наврузов «СЭ». — Ничего плохого она никому не несет, это моя татуировка на моем теле, это мой оберег, моя защита. Я людей не очень понимаю, очень много угроз, критики пошли в мой адрес. Очень часто почему-то переводят на религию. Я вообще не понимаю, почему такое отношение. Это моя татуировка, она не несет никому вреда. Это моя защита от существ: демонов, шайтанов, чертов и так далее. Она меня защищает, никому угрозы не несет.

Я, честно, не понимаю людей, почему они отмечают меня в «инстаграме» (запрещенная в РФ соцсеть), они мне угрожают, говорят, чтобы я не приезжал в Дагестан. Ко мне уже и на улицах подходили. Если люди религиозные — они должны быть умнее и правильнее, и не должны себе позволять какие-то непонятные вещи. Я прошу чисто по-человечески, чтобы оставили меня в покое. Если это будет продолжаться, то я просто начну выкладывать переписки, и стыдно будет не мне, а вам. Пока я держу субординацию, и я прошу вас чисто по-человечески — перестаньте меня оскорблять и угрожать. Это моя татуировка, она не несет вреда никому. Она меня защищает.

Меня много начали отмечать [в соцсетях]. Я еще раз повторяюсь, я не понимаю людей, что я плохого им сделал? Другие бойцы начали отмечать, обзывать, оскорблять. Эти люди преподносят себя религиозными, но зачем они меня оскорбляют? Зачем задевают? Я что им сделал плохо? Это моя татуировка, моя защита на моем теле, она не несет вреда. Она, наоборот, [защищает] от плохого, от нечисти, невидимых существ и так далее. Она защищает меня, а они берут и меня туда приписывают. Я от них защищаюсь, а они меня в свои же приписывают. Что за чушь?

[Пишут:] «Не называйся дагестанцем, не приезжай в Дагестан» — пожалуйста. Просто оставьте меня в покое, и я не буду говорить, что я из Дагестана и так далее. Мне эти проблемы на фиг не нужны. У меня своя счастливая, радостная жизнь.

Мы не переписывались [с Хасбуллой]. Я никому не стал отвечать. Зачем мне это надо? Зачем мне отвечать людям, которые меня оскорбляют? За что? За татуировку? За то, что я хожу и сам с собой разговариваю? Хожу медитирую, что я типо чуть-чуть другой? Но я не несу вреда. Нет у меня негатива к людям. За что? Человеческое есть?»

Наврузов следующий бой проведет против Фернандо Родригеса. Бой состоится 17 февраля и станет со-главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».