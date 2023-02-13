Умар Нурмагомедов вызвал на бой Шона О'Мэлли и Доминика Круза

27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (16-0) заявил, что ни Шон О'Мэлли (16-1), ни Доминик Круз (24-4) не захотят с ним драться.

«Есть два парня, у которых сейчас нет боя, и, скорее всего, они будут драться друг с другом, а не со мной. Я говорю про Шона О'Мэлли и Доминика Круза», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.