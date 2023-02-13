Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:15

Умар Нурмагомедов вызвал на бой Шона О'Мэлли и Доминика Круза

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (16-0) заявил, что ни Шон О'Мэлли (16-1), ни Доминик Круз (24-4) не захотят с ним драться.

«Есть два парня, у которых сейчас нет боя, и, скорее всего, они будут драться друг с другом, а не со мной. Я говорю про Шона О'Мэлли и Доминика Круза», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Умар Нурмагомедов
ММА
1
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно, сколько заработали Махачев и Волкановски за совместный бой

Яир Родригес рассказал, что он кричал Эмметту сразу после победы
Новости
RSS RSS
Все новости