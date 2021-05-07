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«Я его ушатаю». Исмаилов вызвал на бой Джейка Пола

13:51
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов бросил вызов американскому видеоблогеру Джейку Полу.

Последний вчера спровоцировал потасовку с боксером Флойдом Мейвезером, которому 6 июня предстоит поединок с братом Джейка Логаном Полом.

Джейк Пол недавно победил бывшего бойца UFC Бена Аскрена.

«Да, смотрел его бой против Бена Аскрена. Кстати, собираюсь вызывать Джейка Пола, — рассказал Исмаилов в эфире телеканала «Матч! Боец». - Хороший блогер российский против интересного блогера из США. Да, я чисто как блогер (смеется). Вызываю его на бой по правилам бокса. Аскрен не является боксером, у него нет понимания бокса. Любой перворазрядник накидал бы ему. Для Пола не было никакой опасности в бое с Аскреном. А вот побоксировать с Магомедом Исмаиловым — это уже совсем другая ситуация. Я не в шутку его вызываю, но он никогда в жизни не согласится. Потому что я его ушатаю».

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