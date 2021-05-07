Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман порассуждал на тему возможного противостояния с Колби Ковингтоном, объяснив, почему он не видит смысла в реванше с ним.

«Я никогда не отказывался от этого боя. Да и в целом я за любой поединок. Все сводится к тому, заслужил ли ты этот шанс. Ты, вероятно, считаешь: «О, я прошел почти всю дистанцию с ним, и потом он победил досрочно из-за моей сломанной челюсти». Масвидаль и Вудли так же продержались со мной 5 раундов. Это не означает, что ты должен сидеть сложа руки и проводить 3 боя за 3 года в надежде, что тебе дадут бой за титул. Я провел 3 боя за 9 месяцев. Чемпион стал самым активным бойцом в дивизионе. Я прошелся по всему дивизиону, добрался до вершины, и теперь все по кругу», — заявил Усман в интервью ESPN MMA.

«Он говорит: «О, я заслужил бой за титул». Так докажи, что заслужил. Взгляните на Леона Эдвардса — не считая его последний бой, в котором случилось недоразумение, он с момента нашего первого боя вышел на победную серию, по-моему, из 8-ми боев или что-то в этом роде. Есть Майкл Кьеса, который выигрывает уже 4-й бой подряд. Есть Висенте Луке, у которого также серия побед — причем он финиширует оппонентов. Глядя на них, с какой стати Ковингтон должен драться за титул? Каким боком он заслужил? Только тем, что дошел до пятого раунда в бою со мной и был отправлен в нокаут? Не вижу смысла в этом, — заключил нигериец.

Первый бой между Усманом и Ковингтоном состоялся в декабре 2019 на UFC 245. В заключительном раунде действующему чемпиону удалось победить техническим нокаутом, Ковингтон заработал перелом челюсти во время поединка.

В настоящее время Ковингтон занимает первую строчку в рейтинге полусредневесов.