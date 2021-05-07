Шлеменко победил Сантоса единогласным решением судей

Российский боец Александр Шлеменко победил бразильца Марсио Сантоса единогласным решением судей. Трехраундовый поединок прошел сегодня, 7 мая, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» в рамках турнира AMC Fight Nights 101.

36-летний Шлеменко за карьеру одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

Российский спортсмен последний раз появлялся в клетке 16 месяцев назад — в декабре 2019 года. Тогда он досрочно победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча.

На счету 32-летнего Сантоса стало 15 побед при шести поражениях. Свой последний бой до Шлеменко бразилец провел в феврале 2021 года на турнире AMC Fight Nights. Тогда он проиграл Давиду Бархударяну.