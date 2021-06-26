L'One дал прогноз на бой Джигана против Емельяненко

Российский рэп-исполнитель L'One (Леван Горозия) оценил шансы Джигана на победу в боксерском противостоянии против бойца ММА Александра Емельяненко.

«Мой прогноз — это бой не состоится. Не уверен, что у Джигана есть шансы на победу над Емельяненко», — сказал L'One СЭ на турнире Top Dog FC 9, который состоялся 25 июня в Москве.

«Это бой, который интересен публике. Большой артист против большого бойца, поэтому здесь судить тем, кто готов им дать такие деньги, — считает артист. — Мы с Денисом [Джиганом] знакомы, поэтому я буду его в любом случае поддерживать, несмотря на то, что сказал, что если Александр будет в хорошей форме, то у Дениса нет никаких шансов на победу. В целом, я, наверное, буду готов посмотреть этот бой».

Бой между Емельяненко и Джиганом может состояться 4 ноября. За этот поединок Джиган может получить 50 миллионов рублей, а Емельяненко — 30.