Василевский о бое с Ковалевым: «Зачем мне реванш со спортсменами, которых я побеждал»

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал возможный поединок с Владиславом «Белазом» Ковалевым.



«Реванш с Ковалевым по боксу — интересная история. Но, по большому счету, зачем мне реванш со спортсменами, которых я побеждал? Я победил, мне подняли руку, а он уехал с арены проигравшим. То, что ему потом кто-то дал бумажку с «ноликом», — его дело. Бумагой можно подтереться. Если какая-то организация заинтересуется и создаст условия, то можем обсудить возможный поединок по боксу», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.



1 марта 2024 года в рамках турнира Ural FC 6 состоялся бой между Василевским и Ковалевым по правилам бокса в ММА-перчатках. Тогда судьи раздельным решением отдали победу Василевскому. Однако команда Ковалева подала апелляцию, и бой признали несостоявшимся.