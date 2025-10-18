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18 октября 2025, 09:15

Василевский о бое с Ковалевым: «Зачем мне реванш со спортсменами, которых я побеждал»

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал возможный поединок с Владиславом «Белазом» Ковалевым.

«Реванш с Ковалевым по боксу — интересная история. Но, по большому счету, зачем мне реванш со спортсменами, которых я побеждал? Я победил, мне подняли руку, а он уехал с арены проигравшим. То, что ему потом кто-то дал бумажку с «ноликом», — его дело. Бумагой можно подтереться. Если какая-то организация заинтересуется и создаст условия, то можем обсудить возможный поединок по боксу», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

1 марта 2024 года в рамках турнира Ural FC 6 состоялся бой между Василевским и Ковалевым по правилам бокса в ММА-перчатках. Тогда судьи раздельным решением отдали победу Василевскому. Однако команда Ковалева подала апелляцию, и бой признали несостоявшимся.

Источник: Metaratings.ru
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