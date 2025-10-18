Ахмедов победил Кавалейро в главном бою турнира Ural FC в Каспийске

Россиянин Омари Ахмедов техническим нокаутом во втором раунде победил бразильца Родриго Кавалейро в главном поединке турнира «Ural FC X Ozon», который прошел в пятницу, 17 октября, в Каспийске.

Для 37-летнего экс-бойца UFC Ахмедова этот бой стал первым с ноября 2022 года. Теперь статистика Ахмедова в ММА составляет 25 побед, восемь поражений и ничья. С осени 2013 го по лето 2021 года Ахмедов выступал в UFC, где одержал девять побед при пяти поражениях и ничьей. У 42-летнего Кавалейро 27 побед и 11 поражений в ММА. Бразилец ранее выступал в таких лигах, как как АСА, RCC, Bellator, KSW, Brave CF и WFCA.

В со-главном событии турнира «Ural FC X Ozon» свой первый бой с июля 2021 года провел экс-боец UFC россиянин Руслан Магомедов (15-4), которому противостоял соотечественник Михаила Мохнаткин (16-6-2). Магомедов был вынужден сняться с поединка после первого раунда из-за травмы. Рефери зафиксировал победу Мохнаткина техническим нокаутом во втором раунде.

Полностью результаты главного карда турнира «Ural FC X Ozon» в Каспийске выглядят следующим образом:

— Средний вес: Омари Ахмедов (25-8) техническим нокаутом во втором раунде победил бразильца Родриго Кавалейро (27-11)

— Тяжелый вес: Михаил Мохнаткин (16-6-2) техническим нокаутом во втором раунде победил Руслана Магомедова (15-4);

— Полусредний вес: Магомедкамиль Маликов (10-1) удушающим приемом в третьем раунде победил Асланбека Кодзаева (6-2);