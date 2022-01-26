Дацик о бое с Пулеметчиком: «Масса против скорости. Будет тяжело попасть по Пулеметчику колхозкой»
Тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал бой против звезды уличных боев «Стрелка» Зелимханом Дукаевым по прозвищу Пулеметчик.
«На что уделяли внимание? На ноги, передвижения и скорость, — сказал Дацик в интервью «СЭ». — Пулеметчик — шустрый, быстрый, поэтому мне будет тяжело попасть по нему колхозкой. Конечно, если бы я попал, то снес бы его, но в том-то и дело, что по нему не попасть. Поэтому будет интересный бой — масса против скорости. Но Пулеметчик решил чуть-чуть поднабрать, а я — чуть скинул массу ради увеличения скорости. Думаю, что будет интересный бой».
«На пресс-конференции были добро друг к другу? Жизнь — это жизнь, а ринг — это ринг. Две разные вещи», — подытожил он.
Дацик и Пулеметчик встретятся в главном событии турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 28 января.
РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.