Сергей Харитонов — Тайрон Спонг: когда и где смотреть онлайн трансляцию боя Eagle FC 44

В ночь с 28 на 29 января в Майами (США) пройдет турнир Eagle FC. Впервые в своей истории промоушен экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проведет вечер единоборств за океаном. В главном событии турнира подерутся российский боец ММА Сергей Харитонов и нидерландский боксер Тайрон Спонг.

Видеотрансляцию боя Харитонов — Спонг в прямом эфире можно будет посмотреть бесплатно на сайте онлайн-платформы FLX Castе.

На счету 41-летнего Харитонова в ММА 32 победы, 8 поражений и еще два боя завершились без результата.

У 36-летнего Спонга в ММА 2 победы. Он является чемпионом Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе.