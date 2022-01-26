Российский тяжеловес Вячеслав Дацик рассказал о статусе возможного противостояния с соотечественником Александром Емельяненко и дал прогноз на его предстоящий поединок против американца с российским паспортом Джеффом Монсоном.

«Вроде бы договорились по поводу боя, но его менеджера (Азамата Бостанова. — Прим. «СЭ»), который удерживал Сашу в тренировочном режиме, на два месяца закрыли. Данный поединок в настоящее время повис под вопросом. Будем надеяться на то, что все сложится, и на то, что МВД разберется, человек выйдет и этот бой состоится», — сказал Дацик в интервью «СЭ».

«Мне без разницы по каким правилам провести бой. [Если] Саша более-менее работает на руках, то неплохо было бы, если бы Федерация бокса провела этот бой», — продолжил он.

«Прогноз на бой Емельяненко — Монсон? Монсон-то вообще не ударник, не бьет, у него очень много травм, ну а Саша хоть и бухал, но, как говорится, опыт не пропьешь. Он [Емельяненко] ударник, поэтому естественно, что предпочтение Саше, — считает Дацик. — Опять же, все зависит от физической формы каждого из бойцов. Если Саша не выйдет под градусом, то он выиграет».

«Если Емельяненко проиграет, то можно ли ставить крест на наше противостояние? Практически да», — улыбаясь, подытожил Дацик.

Емельяненко и Монсон проведут бой 23 февраля в кулачной лиге Hardcore.

Дацик сразится с Зелимханом «Пулеметчиком» Дукаевым в главном событии турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 28 января.

РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.