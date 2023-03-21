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Сегодня, 16:37

Сабуров заявил, что Штырков и Исмаилов показали чистый и конкурентный бой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Наставник по боксу бойцов RCC Boxing Promotions Мирхаким Сабуров, работавший на лапах с Магомедом Исмаиловым, оценил уровень поединка Исмаилова и Ивана Штыркова.

«Крутой бой, я даже не ожидал. Думал, что будет грязный бокс на ближней дистанции, постоянно будет вмешиваться судья. Но они показали чистый конкурентный бой. Исмаилов хорош с подбором соперников. Не говорю, что Иван Штырков был слабым оппонентом, нет. Просто Магомед всегда рассчитывает свои силы. Думаю, что Исмаилов был готов проиграть в этом поединке, но вышло так, что он ещё и одержал победу. Это для него новый скачок», — приводит слова Сабупрова «Чемпионат».

7 марта на турнире в Екатеринбурге Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова в шестираундовом поединке по правилам профессионального бокса решением большинства судей. Никулин в свою очередь неоднократно вызывал Исмаилова на бой по правилам бокса.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5039921-saburov-shtyrkov-i-ismailov-udivili-pokazali-chistyj-i-konkurentnyj-boj.html
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
ММА
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