Сабуров заявил, что Штырков и Исмаилов показали чистый и конкурентный бой

Наставник по боксу бойцов RCC Boxing Promotions Мирхаким Сабуров, работавший на лапах с Магомедом Исмаиловым, оценил уровень поединка Исмаилова и Ивана Штыркова.

«Крутой бой, я даже не ожидал. Думал, что будет грязный бокс на ближней дистанции, постоянно будет вмешиваться судья. Но они показали чистый конкурентный бой. Исмаилов хорош с подбором соперников. Не говорю, что Иван Штырков был слабым оппонентом, нет. Просто Магомед всегда рассчитывает свои силы. Думаю, что Исмаилов был готов проиграть в этом поединке, но вышло так, что он ещё и одержал победу. Это для него новый скачок», — приводит слова Сабупрова «Чемпионат».

7 марта на турнире в Екатеринбурге Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова в шестираундовом поединке по правилам профессионального бокса решением большинства судей. Никулин в свою очередь неоднократно вызывал Исмаилова на бой по правилам бокса.