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Сегодня, 16:02

Дацик — о конфликте со Штырковым: «У него было желание меня нокаутировать»

Давид Хачатрян
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Российский боец Вячеслав Дацик (14-16) заявил, что после его победы над Александром Емельяненко (28-9) в 2022-м Иван Штырков (22-2) уже был готов с ним подраться. Об этом Дацик сказал «СЭ».

— Ты хотел бы бой со Штырковым в ближайшие полгода?

— Предложения будут, почему бы и нет? Все вопросы к моему менеджеру. У возник конфликт. Он был недоволен тем, как я подрался с Саней [Емельяненко]. Все-таки он в подготовку Сани вкладывал свою душу, а Саня так быстро упал. Он еще тогда за рингом ходил, готов был выскочить, попытаться меня нокаутировать. Такое было у него желание. Он все-таки его тренировал, готовил, а Саня, как ученик, его подвел. Будет хорошее предложение, почему нет?

Дацик подерется против Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом (45-24) 25 марта в лиге Ural FC в Самаре.

Вячеслав Дацик
Иван Штырков
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