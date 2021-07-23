Вячеслав Дацик проведет бой против Данияла «Т-34» Эльбаева в августе

Боец ММА Вячеслав Дацик проведет бой по правилам бокса против Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34, сообщил «СЭ» промоутер Владимир Хрюнов.

«Вячеслав Дацик проведет свой следующий бой 13 августа с Танком Т-34 (Боец поп-ММА Даниял Эльбаев — Прим. «СЭ»). И он ворвется в этот дворец, а я буду промоутером», — заявил Хрюнов.

Дацик в своем последнем бою, который состоялся в июне в Москве, выиграл судейским решением у камерунца Тайсона Дижона, которого он нокаутировал в феврале этого года.

Эльбаев в июне дебютировал в кулачке, победив Макса Топора нокаутом в первом раунде. Бой проходил под эгидой кулачной лиги Hardcore.