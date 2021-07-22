Андрей Мешков по прозвищу «Панда» прокомментировал победу над Артуром «Акабом» Кулинским.

«Всем спасибо за поддержку, и особенно команде Берзлой. Не ожидал, что такой бой получится. Я ожидал, что все завершится в первом раунде. Акаб — мужчина. Он держался до конца. Может быть, немного дыхалки не хватило», — сказал Мешков после боя.

Панда и Акаб встретились на турнире Hardcore MMA, выпуск которого был опубликован сегодня. Поединок завершился в перерыве после второго раунда, когда врач запретил Акабу выходить на третий раунд.