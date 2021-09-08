Вячеслав Дацик проведет бой на турнире Top Tog 24 сентября

Как стало известно «СЭ», Вячеслав Дацик проведет бой 24 сентября в Москве — на турнире промоушена кулачных боев Top Dog. Его соперником станет Хадсон Мухумуза из Уганды (4-5-1 в боксе). Бой пройдет в перчатках, регламент — 3 раунда по 2 минуты.

Основной кард турнира Top Dog 24 сентября:

Вячеслав Дацик (Россия) — Хадсон Мухумуза (Уганда). Бой в перчатках 3 раунда по 2 минуты.

Павел Шульский (Россия) — Рэнди Рэндайн (Англия). Бой на голых кулаках 3 раунда по 2 минуты.

Владислав Туйнов «Орловский бриллиант» (Россия) — Виталий Коваленко (Украина). Бой на голых кулаках 3 раунда по 2 минуты.

Алексей Мельников (Россия) — Даник Весненок (Латвия). Бой на голых кулаках 3 раунда по 2 минуты.

Валерий Заботин (Россия) — Адильжан Сандибек (Казахстан). Бой на голых кулаках 3 раунда по 2 минуты.

Наим Давудов (Россия) — Рустам Мухитдинов (Россия). Бой на голых кулаках 3 раунда по 2 минуты.

40-летний Дацик провел последний бой 13 августа на турнире Бойцовского клуба «РЕН ТВ», в поединке по правилам бокса победив по очкам Данияла Эльбаева.