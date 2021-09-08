Александр Емельяненко опубликовал пост после битвы взглядов с Тарасовым
17:55
Российский боец ММА Александр Емельяненко и боец-блогер Артем Тарасов провели битву взглядов накануне очного боя. Поединок пройдет на турнире промоушена «Наше Дело» 18 сентября. Правила: боксерский бой в перчатках для ММА.
«Собака лает, а караван идет. Время побеждать!», — написал Емельяненко в Instagram.
На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. В последний раз он выходил в клетку в июле 2020 года, проиграв техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107.
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