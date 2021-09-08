Александр Емельяненко опубликовал пост после битвы взглядов с Тарасовым

Российский боец ММА Александр Емельяненко и боец-блогер Артем Тарасов провели битву взглядов накануне очного боя. Поединок пройдет на турнире промоушена «Наше Дело» 18 сентября. Правила: боксерский бой в перчатках для ММА.

«Собака лает, а караван идет. Время побеждать!», — написал Емельяненко в Instagram.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. В последний раз он выходил в клетку в июле 2020 года, проиграв техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107.