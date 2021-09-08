Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Александр Емельяненко опубликовал пост после битвы взглядов с Тарасовым

17:55
Теги:

Российский боец ММА Александр Емельяненко и боец-блогер Артем Тарасов провели битву взглядов накануне очного боя. Поединок пройдет на турнире промоушена «Наше Дело» 18 сентября. Правила: боксерский бой в перчатках для ММА.

«Собака лает, а караван идет. Время побеждать!», — написал Емельяненко в Instagram.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. В последний раз он выходил в клетку в июле 2020 года, проиграв техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CTkFBiZD-UD/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Россия закончила групповой этап безжалостным разгромом. Впереди плей-офф, первый соперник — Украина или Сербия
Зарытый в земле скелет женщины с бюстгальтером обнаружили в Петербурге
Заговоры на учебный год: на отличные оценки и хорошую учебу
Врачи назвали особенности кашля при COVID-19
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд