Джаред Каннонье: «Было приятно наблюдать, как Чимаев проходит через этот огонь»

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе Джаред Каннонье (15-5) прокомментировал бой Хамзата Чимаева (11-0) и Гилберта Бернса (20-5) на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

«Чимаев сделал свое дело. Он вышел против второго номера рейтинга UFC в полусреднем весе. Я большой фанат Гилберта Бернса. Мне нравится смотреть, как он дерется. Нравится энергия, с которой он выходит в клетку.

Я понимал, что этот бой для Чимаева получится трудным, ведь Гилберт не мальчик для битья. Бернс доставит проблем абсолютно каждому бойцу дивизиона, особенно в стойке. Это был очень конкурентный и интересный для зрителей поединок. Было приятно наблюдать, как Хамзат проходит через этот огонь.

Чимаев сейчас на высоте. Так и должно быть. После победы над Гилбертом он определенно точно один из претендентов на титул".

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.