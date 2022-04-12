Волкановски готов подраться с Сехудо при одном условии

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (24-1) заявил, что в ближайшем будущем его бой с бывшим двойным чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) вряд ли состоится.

«По крайней мере сейчас Сехудо на один шаг ближе к тому, чтобы подтвердить свои слова делом. Каждый раз после моего поединка он что-то пишет в интернете. Сколько раз вы от него слышали, что он возвращается?

Прежде чем подраться со мной, ему все равно нужно проявить себя в полулегком весе. Сперва ему нужно с кем-то подраться, прежде чем выйти на бой за титул. Если он рассчитывает сразу же получить титульник, то это смешно».

Сехудо объявил о своем возвращении 10 апреля после UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Также он подчеркнул, что в скором времени вернется в список бойцов, которых тестирует Антидопинговое агентство США (USADA).

«У Волкановски нет конкуренции в полулегком после Макса Холлоуэя. Что касается Стерлинга и Ти Джея Диллашоу, то я побью обоих парней в бою за титул, которого я никогда не терял. Настало время для возвращения Короля», — написал Сехудо в Twitter.

Сехудо завершил карьеру бойца 10 мая 2020 года после победы над Домиником Крузом (24-3) техническим нокаутом во втором раунде на UFC 249.