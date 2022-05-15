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Блахович после победы над Ракичем: «Надеюсь, что UFC дадут мне следующий титульный бой»

Блахович надеется, что UFC дадут ему титульный бой после победы над Ракичем
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович прокомментировал победу техническим нокаутом над Александром Ракичем.

«Как я и ожидал, получился жесткий бой, — сказал Блахович после боя. — В первом раунде что-то произошло, и после этого у меня открылась сечка над глазом. В целом же первый раунд прошел неплохо. Во втором раунде он повалил меня, а я почти поймал его на болевой прием. Я выиграл бой, и, к сожалению, он травмировался. Но что есть, то есть. Дерьмо случается».

«Чувствую себя здорово. Наслаждался сегодня в октагоне. Надеюсь, что UFC дадут мне следующий титульный бой. Гловер, я за тебя болею, и надеюсь, что мы еще побьемся».

Блахович победил в третьем раунде после того, как Ракич не смог продолжить поединок из-за травмы колена.

Теперь на счету 39-летнего Блаховича 29 побед и 9 поражений.

Ян Блахович
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Блахович победил Ракича техническим нокаутом: Александр повредил колено в третьем раунде
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