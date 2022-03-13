Все результаты турнира UFC Fight Night 203

В Лас-Вегасе, Невада состоялся турнир UFC Fight Night 203, в главном бою которого Магомед Анкалаев одолел Тиаго Сантоса единогласным решением судей. Приводим результаты всех боев турнира.

Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев (Россия) победил Тиаго Сантоса (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Ядон Сон (Китай) победил Марлона Мораеса (Бразилия) — КО, 2-й раунд

Полулегкий вес: Содик Юсуф (США) победил Алекса Касереса (США) — Единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Халил Роунтри (США) победил Карла Роберсона (США) — ТКО, 2-й раунд.

Легкий вес: Дрю Добер (США) победил Терренса Маккинни (США) — ТКО, 1-й раунд.

Средний вес: Алекс Перейра (Бразилия) победил Бруно Силву (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Мэттью Семелсбергер (США) победил Эй Джей Флетчера США) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Джей Джей Олдрич (США) победила Джиллиан Робертсон (Канада) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Джавид Башарат (Великобритания) победил Тревина Джонса (Гуам)

— Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Дэймон Джексон (США) победил Камуэлу Кирка (США) — сабмишн, 2-й раунд

Наилегчайший вес: Миранда Мэверик (США) победила Сабину Мазо (Колумбия) — сабмишн, 2-й раунд

Средний вес: Коди Брандэйдж (США) победил Далчу Лунгиамбулу (Южная Африка) — сабмишн, 1-й раунд

Легчайший вес: Гуидо Каннетти (Аргентина) победил Криса Моутиньо (США) — ТКО, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Азамат Мурзаканов (Россия) победил Тафона Нчукви (Камерун) — КО, 3-й раунд.